Boca e River figuram no Top 10 da formação de atletas na elite global

O Observatório do Futebol (CIES) lançou, nesta semana, mais um de seus estudos onde o tema foi analisar o potencial dos clubes em revelar atletas que figuram na elite global. E dois dos clubes com mais tradição na América do Sul (Boca Juniors e River Plate) marcam presença nesse levantamento.

Diferentes abordagens nesse quesito ocorreram por parte do CIES. Em especial, na consideração de torneios por continente. Porém, naquela que considera as 49 principais ligas do mundo, com base no coeficiente de competitividade, o Benfica está em primeiro lugar. Ao todo, são 94 jogadores nessas condições e coecifiente calculado em 103,7 pontos.

O coeficiente elaborado pelo próprio Observatório do Futebol considera a quantidade de atletas e seu respectivo impacto esportivo. O impacto tem, no seu cálculo, o número de jogos e resultados de acordo com o peso da competição em escala mundial.

Enquanto isso, o Boca ocupa a segunda posição e o Barcelona completa a lista dos três primeiros colocados. No Top 10, além do River (4°), outro clube sul-americano que aparece é o Defensor, do Uruguai, em sexto lugar. O clube de Montevidéu tem 87 atletas na elite global e coeficiente de 85,6.

É fato que o futebol brasileiro tem protagonizado as vendas mais impactantes do continente na última década. Contudo, no levantamento do Observatório do Futebol, o primeiro time do país não tem uma posição tão próxima do topo como seria de se deduzir. O São Paulo é quem está em melhor posição (17°), vindo atrás de outros times do continente como Nacional, Vélez Sarsfield, Atlético Nacional e Peñarol.

Tipo exportação, mas…

Apesar de tal realidade exaltar o caráter exportador do futebol no nosso continente, esse contexto muda radicalmente quando olhamos apenas para as cinco principais ligas da Europa. Quando este recorte é avaliado, o primeiro clube fora do Velho Continente é o River Plate, ocupando a distante 37ª colocação. O Top 5 dessa relação é formado, nessa ordem, por Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Valencia e Rennais.

