Bragantino x Cuiabá não saem do zero em Bragança Paulista

Bragantino e Cuiabá até jogaram um bom primeiro tempo, mas não aproveitaram as chances criadas, cairam de ritmo no segundo e, desse modo, empataram em 0 a 0 neste sábado (2), em Bragança Paulista (SP). O jogo valeu pela 32ª rodada do Brasileirão, e o resultado, sendo assim, deixou ambas as equipes em situação complicadíssima na tabela de classificação. Com 35 pontos, os paulistas encerram o dia na 16ª posição, mas inegavelmente podem ser ultrapassados por Athletico-PR e Juventude. Caso isso aconteça, o Massa Bruta, afinal, volta à zona de rebaixamento. Em 19º, o Cuiabá, com 28 pontos, segue sob sério risco de rebaixamento.

Ambas as equipes voltam a jogar no próximo sánado (9). Em Goiânia, o Bragantino enfrenta o Atlético-GO, e o Cuiabá vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo.

Muitas chances e nada de gol no primeiro tempo

Apesar do zero a zero no placar, a primeira etapa foi rica em boas chances para ambos os lados. Logo no primeiro minuto, Eduardo Sasha, livre na área, bateu cruzado para fora. O mesmo atacante ainda desperdiçaria outra grande chance, aos 29, em cabeçada que Walter espalmou para escanteio.

O domínio da equipe paulista era tamanho que o técnico Bernardo Franco, do Cuiabá, fez duas alterações ainda no primeiro tempo. Jonathan Cafu e Denílson substituíram Gustavo Sauer e Lucas Fernandes, respectivamente.

Com as mudanças, Jonathan Cafu, em belo chute, e Isidro Pitta, de cabeça, quase inauguraram o marcador.

Ritmo cai no Segundo Tempo

Se as oportunidades foram fartas na primeira etapa, a segunda, todavia, foi de escassez. Desse modo, cada time chegou perto de forma mais aguda apenas uma vez. Quem assustou primeiro, em suma, foram os visitantes. Aos 30, após cobrança de escanteio, André Luís cabeceou e Claiton fez grande defesa.

A resposta do Bragantino, contudo, não tardou. Dois minutos depois, Gustavinho arriscou de longe e Walter teve muito trabalho para mandar a escanteio.

BRAGANTINO 0 X 0 CUIABÁ

Campeonato Brasileiro 2024 – 32ª Rodada

Data: 2/11/2024

Local: Estádo Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes, 27’/2ºT); Matheus Fernandes (Gustavinho, 14’/2ºT), Lucas Evangelista e Lincoln (Viicinho, 14’/2ºT); Vitinho (Vitinho Mota, 27’/2ºT), Eduardo Sasha e John John. Técnico: Fernando Seabra

CUIABÁ: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Filipe Augusto (Lucas Mineiro, 24’/2ºT), Fernando Sobral e Lucas Fernandes (Denilson, 32’/1ºT); Gustavo Sauer (Jonathan Cafu, 32’/1ºT), Isidro Pitta e Derik Lacerda (André Luís, 24’/2ºT). Técnico: Bernardo Franco

Gols: –

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartão Amarelo: Matheus Fernandes, (RBB); Derik Lacerda, Fernando Sobral, Walter (CUI)

Cartão Vermelho: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.