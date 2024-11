Juventude x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste sábado (2), o Juventude, agora sob o comando do técnico Fábio Matias, recebe o Fortaleza em um duelo de opostos pela 32ª rodada do Brasileirão, no estádio Alfredo Jaconi. O jogo está marcado para as 18h30 (de Brasília). O Juventude vem de uma derrota para o Flamengo no Maracanã. Portanto, ocupa atualmente a 18ª colocação, com 34 pontos. Já o Fortaleza, que empatou com o Palmeiras no Allianz Parque, ainda sonha com o título nacional. É o terceiro na tabela, com 57 pontos. A Voz do Esporte transmite esta partida. Inicia a cobertura a partir das 17h (de Brasília), sob o comando e a narração de Ricardo Froede.