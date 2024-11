Palmeiras defende maior sequência do século no dérbi

Em lados opostos na tabela, Palmeiras e Corinthians se enfrentam na próxima segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão. Na corrida pelo título, o Alviverde busca ganhar moral e pode complicar o rival na luta contra o rebaixamento. Assim, o Verdão se agarra no retrospecto recente para atingir os objetivos.

Palmeiras na caça ao líder. Veja a tabela do Campeonato Brasileiro!

O Palmeiras defende a maior invencibilidade do século no dérbi. Desde a última derrota em 25 de setembro de 2021, foram oito jogos, cinco vitórias e três empates. Ou seja, 1.134 dias sem perder. Caso mantenha a invencibilidade, esta será a segunda maior série invicta do Verdão na história do dérbi, atrás apenas do período entre 1930 e 1934 (12 jogos).

Além disso, a vitória no dérbi faz o Palmeiras igualar o líder Botafogo em pontos, além de pressioná-los para o clássico contra o Vasco, na terça-feira (5), no Nilton Santos. Portanto, os comandados de Abel Ferreira terão um grande desafio para mostrar que merecem conquistar o tricampeonato brasileiro.

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão com 61 pontos, três atrás do líder Botafogo, com 64. O Corinthians, por sua vez, está em 15º com 35, na beira da zona do rebaixamento.

