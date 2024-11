Com festa da torcida, Santos bate o Vila Nova e se aproxima do acesso à Série A

Com a Vila Viva Sorte lotada, o Santos venceu mais uma pela Série B do Campeonato Brasileiro e está bem próximo de garantir, matematicamente, a volta à elite do futebol brasileiro. Em campo, João Basso, Guilherme e Otero marcaram os gols do triunfo do Peixe por 3 a 0 sobre o Vila Nova, pela 35ª rodada. Assim, a equipe paulista terá que torcer para que o Ceará não vença o Avaí neste domingo para celebrar o acesso.

Na próxima rodada, o Peixe visita o Coritiba, no dia 11 (segunda-feira), às 21h (de Brasília), no Couto Pereira. O Tigre, por sua vez, entra em campo no mesmo dia, porém às 18h30 (de Brasília), contra a Ponte Preta, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

Trave impede gol santista

Determinado a carimbar o acesso nesta rodada, o Santos foi com tudo para cima do adversário. Sem dar espaço para uma reação, o Alvinegro praiano assustou, porém para na trave. Nesse sentido, Serginho foi para a cobrança de escanteio e encontrou Giuliano. O meio-campista cabeceou em direção ao gol, entretanto a bola tocou no poste.

Mesmo com a pressão, o Peixe concedeu espaços para o Vila Nova. Arilson acionou Apodi em profundidade para que o ala invadisse a área e finalizasse cruzado para boa defesa de Gabriel Brazão. os donos da casa, empurrados pela torcida, revidar com nova bola alçada na área de Serginho. depois do desvio, o goleiro Dênis Júnior ficou com a bola.

Bicicleta assusta

Em uma tabela por dentro, Alesson e Todinho trocaram passes, e o camisa 11 arriscou de longe. O sistema defensivo do Santos impediu que a finalização chegasse à meta de Gabriel Brazão. Do outro lado, Guilherme cruzou para Hayner, que chegou de cabeça e obrigou Dênis Júnior a fazer boa defesa. Em seguida, Giuliano assustou ao arriscar uma bicicleta, porém o arqueiro defendeu

Apesar do domínio no primeiro tempo, os donos da casa não conseguiram estufar a rede. Assim, o arqueiro da equipe goiana teve uma atuação segura, com boas defesas para garantir o empate na primeira etapa. Na bronca, a torcida passou a xingar o treinador Fábio Carille assim que o primeiro tempo terminou.

Zagueiro artilheiro

Na volta do intervalo, Carille teve que fazer uma substituição por questão física. Serginho deixou o gramado para a entrada de Otero, que foi certeiro no fundamento que mais chama a atenção: bola aérea. Em cobrança de falta, o jogador mandou para área. A bola sobrou para João Basso abrir o placar.

Depois de abrir o placar, os donos da casa seguiram em cima na busca pelo segundo gol. Então Giuliano e Guilherme tabelaram, porém não conseguiram levar perigo. O Vila Nova, por sua vez, quase chegou ao empate na finalização de Deni Júnior, de fora da área, mas a bola foi para fora.

Defendeu o Brazão

Em ótima chegada pela esquerda, Diego Pituca cruzou para a área, mas a dupla Julio Furch e Otero furaram e desperdiçaram ótima chance. A equipe goiana chegou novamente com perigo, desta vez com Alesson. O jogador cabeceou no canto, e Gabriel Brazão fez grande defesa.

Para delírio da torcida

No fim da partida, Alesson empurrou Otero na área. O árbitro consultou o VAR e confirmou a penalidade máxima. Assim, Guilherme foi para a cobrança e ampliou o marcador para delírio da torcida santista presente no estádio.

De muito longe

O Santos ainda teve tempo para marcar mais um gol na Vila. Otero cobrou falta de muito longe, com efeito, e fez o terceiro dos donos da casa.

SANTOS 3 x 0 VILA NOVA

Série B do Brasileiro – 35ª rodada

Data e horário: 02/11/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Vila Viva Sorte, Santos (SP)

Gols: João Basso 10’/2ºT (1-0); Guilherme 49’/2º (2-0). Oteroa 53’/2ºT (3-0)

Público pagante: 14.029 pessoas

Renda: R$ 609.920,00.

SANTOS: Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont 22’/2ºT), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt (Rincón 37’/2ºT), Diego Pituca, Giuliano (Willian 37’/2ºT) e Serginho (Otero 5’/2ºT); Guilherme e Wendel Silva (Júlio Fuch 37’/2ºT). Técnico: Fábio Carille

VILA NOVA: Dênis Júnior; Vanderley (Gabriel Silva 25’/2ºT), Dankler e Jemmes; Apodi, Cristiano, Arilson; Rhuan; Alesson, Emerson Urso (João Lucas 35’/2ºT) e Júnior Todinho (Deni Júnior 35’/2ºT). Técnico: Luizinho Lopes.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Wagner Reaway (ES)

Cartões Amarelos: Diego Pituca, João Schmidt e João Basso (SAN); Jemmes e Vanderley (VIL)

Cartões Vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.