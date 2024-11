Milan conquista vitória magra e reage no Italiano

O Milan sofreu mais do que o esperado, mas venceu. Com gol do holandês Tijjani Reijnders, o Rossoneri venceu o Monza por 1 a 0, neste sábado (2), fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, reagiu na competição e segue na cola do pelotão da frente.

Veja a tabela do Campeonato Italiano!

Apesar do favoritismo do Milan, foi um confronto equilibrado. O Monza finalizou 12 vezes, seis a menos do que o Rossoneri, mas pecou na conversão. Dessa forma, o gigante italiano encontrou o caminho das redes aos 43 minutos da primeira etapa, com Tijjani Reijnders.

Com a vitória, o Milan chegou aos 17 pontos e ocupa o sétimo lugar. Já o Monza, por sua vez, é o 18º, com oito. O Rossoneri volta a campo na terça-feira (5), contra o Real Madrid, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões.

Jogos da 11ª rodada do Italiano

Sábado (2/11)

Bologna 1×0 Lecce

Udinese 0x2 Juventus

Monza 0x1 Milan

Domingo (3/11)

Napoli x Atalanta – 8h30

Torino x Fiorentian – 11h

Verina x Roma – 14h

Inter Milão x Venezia – 16h45

Segunda-feira (4/11)

Parma x Genoa – 14h30

Empoli x Como – 14h30

lazio x Cagliari – 16h45

