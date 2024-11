Debaixo de dilúvio, Novorizontino vence e encaminha acesso à Série A

Mais um grande passo do Novorizontino rumo ao acesso na Série A do Brasileiro. Afinal, neste sábado (2/11), diante de um dilúvio que comprometeu qualquer chance de bom futebol na Arena Condá, o time paulista, em Chapecó, venceu a Chapecoense por 2 a 0. Primeiramente com gol do carrasco da Chape: Neto Pessoa. O atacante, que marcou em cima dos catarinenses no primeiro turno, repetiu a dose, fazendo, aos quatro minutos de jogo. Nos acréscimos, Patrick ampliou e garantiu a terceira vitória seguida. Este duelo foi pela 35ª rodada da competição.

Com 63 pontos, o Novorizontino segue em segundo lugar e muito próximo do acesso à Série A em 2025, o que já pode acontecer na próxima rodada. A Chapecoense parou nos 40 pontos e ainda está com risco de rebaixamento, já que está quatro pontos à frente do primeiro time dentro do Z4, o CRB, que ainda joga nesta rodada. Vai ser emoção até o fim.

Neto Pessoa põe Novorizontino na frente

O primeiro tempo não teve muita qualidade, por causa da forte chuva, mas teve gol logo aos três minutos. Neto Pessoa concluiu um cruzamento de Igor Formiga e colocou o Novorizontino na frente, mas isso aconteceu após três minutos de análise do VAR, que confirmou a regularidade do lance. Com chutões e a bola parando em poças, surgiram algumas chances inusitadas. A Chape chegou a ter um gol anulado, e Ítalo e Rafael Cavalheira perderam a melhor oportunidade, na cara do goleiro Airton, chutando para fora.

No segundo tempo, o dilúvio deu uma trégua, mas o campo pesadíssimo continuou comprometendo a qualidade técnica. O jogo estava em aberto. Contudo,aos 45 minutos, o Novorizontino teve um escanteio. O zagueiro Patrick ganhou no alto e, de cabeça, fez 2 a 0, matando o jogo.

