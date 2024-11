Autor de um dos gols do Santos, João Basso se emociona: ‘Passa um filme na cabeça’

O Santos fez o dever de casa diante do Vila Nova, na Vila Belmiro, e venceu por 3 a 0, na tarde deste sábado (2). Com o resultado, o Peixe está bem próximo de confirmar o retorno à elite do futebol brasileiro e depende de um tropeço do Ceará diante do Avaí, neste domingo (3), no Castelão. Após a partida, João Basso, autor de um dos gols, se emocionou ao relembrar os momentos difíceis.

“Passa um filme na cabeça. Ano passado foi muito difícil, principalmente para o torcedor, mas para mim que também fiz parte. Um momento delicado na história do clube e poder estar aqui jogando, marcando e ajudando o clube a colocar um pé na Série A é algo indescritível para mim”, disse.

“A gente sabe que não tem nada matematicamente definido, mas fizemos a nossa parte dentro de casa. Agora, é agradecer, não consigo raciocinar muito e expressar o que estou sentindo. A felicidade que estou é surreal”, completou.

Na próxima rodada, o Peixe visita o Coritiba, no dia 11 (segunda-feira), às 21h (de Brasília), no Couto Pereira. Além disso, os comandados do técnico Fábio Carille terão pela frente dois duelos. Contra CRB (em casa) e Sport (fora) para finalizar a campanha na Série B do Brasileirão.

