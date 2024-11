Vitória consegue virada e afunda Athletico na zona

O Vitória respira aliviado no Brasileirão. O Leão venceu o Athletico por 2 a 1, de virada, neste sábado (2), na Ligga Arena, pela 32ª rodada, quebrou um tabu de 11 anos e se afastou da zona de rebaixamento. O Furacão, por outro lado, se complicou e vive um drama no campeonato. Alerrandro e Matheuzinho fizeram os gols do time baiano, enquanto Julimar fez para os paranaenses.

Vitória respira e afunda Furacão. Veja a tabela do Brasileirão!

Com a quebra do tabu, o Vitória subiu para o 12º lugar, com 38 pontos. O Athletico, por sua vez, é o 17º colocado, com 34. O Furacão volta a campo no sábado (9), às 21h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis, enquanto o Leão recebe o Corinthians, no mesmo dia, às 16h30, no Barradão.

Athletico sai na frente, mas não empolga

Na luta contra o rebaixamento, o Athletico tentou aproveitar o fator casa para pressionar o Vitória, mas não conseguiu criar chances de perigo para o goleiro Lucas Arcanjo. O Leão, por sua vez, tentava aproveitar os espaços do time paranaense e levava mais perigo. Assim, Willian Oliveira teve a primeira grande oportunidade, mas parou em boa defesa de Mycael, que se redimiu do erro na saída de bola.

Apesar do susto, o Athletico conseguiu contornar a situação rapidamente e abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Julimar recebeu na ponta esquerda, tentou cruzar, a bola passou por todo mundo e parou no fundo da rede do time baiano. Entretanto, a alegria paranaense durou pouco tempo. Dois minutos depois, o Alerrandro aproveitou falha de Kaíque Rocha e empatou o placar.

Leão ruge na Ligga Arena

Já na etapa final, o panorama foi diferente. O Athletico apresentou mais dificuldades para chegar ao ataque e não conseguia ameaçar o Vitória. Por outro lado, o Leão seguia assustando enquanto atacava os espaços do Furacão. Em boa trama pela esquerda, Lucas Esteves tabelou com Alerrandro e encontrou Matheuzinho, que estufou a rede de Mycael para virar o placar na Ligga Arena.

Em desvantagem e pressionado pela torcida, o Athletico ensaiou uma pressão nos minutos finais do jogo. Fernandinho quase empatou aos 30, mas o zagueiro Wagner Leonardo tirou em cima da linha. O Furacão tentou jogar a bola na área de forma desesperada, mas não funcionou. Vaias e gritos de burro para o técnico Lucho González entoaram após o apito final.

Athletico x Vitória

32ª rodada do Brasileirão 2024

Local: Ligga Arena, em Curitba (PR)

Data: 02/11/2024

Athletico: Mycael; Cuello (Leo Godoy, min. 40’/2ºT), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick (Fernandinho, min. 28’/2ºT), Felipinho e João Cruz (Zapelli, min. 16’/2ºT); Nikão, Julimar (Emerson, min. 40’/2ºT) e Pablo. Técnico: Lucho González

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu (Zé Hugo, min. 27’/2ºT), Neris e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres (Willean Lepo, min. 15’/2ºT), Willian Oliveira, Ricardo Ryller (Machado, min. 15’/2ºT), Matheuzinho e Lucas Esteves; Everaldo (Carlos Eduardo, min. 0’/2ºT) e Alerrandro (Janderson min. 27’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Gols: Julimar, aos 31′ do 1ºT (1-0); Alerrandro, aos 33′ do 1ºT (1-1); Matheuzinho, aos 19′ do 2ºT (1-2)

Cartões amarelos: Cuello (CAP); Lucas Arcanjo, Willian Oliveira e Machado (VIT)

