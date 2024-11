Porto x Estoril: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de opostos, Porto e Estoril se enfrentam neste domingo (3), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Dragão, pela 10ª rodada do Campeonato Português. Os azuis e brancos tentam se manter na cola do líder Sporting, que venceu o Estrela Amadora com show do artilheiro Gyokeres. Portanto, precisam da vitória. Já os Estorilistas buscam se afastar da zona de rebaixamento.

Apesar do favoritismo, o Porto não deve ter vida fácil. Pelo menos o retrospecto recente prova isso. Nos últimos três jogos, o Estoril levou a melhor em todos. Na temporada de 2023/24, os Estorilistas venceram por 1 a 0 tanto em casa quanto fora, pelo Campeonato Português. Além disso, também bateram os portistas por 3 a 1, na Allianz Cup.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal por streaming Disney+.

Como chega o Porto?

O Porto vive grande fase na temporada. Os azuis e brancos venceram os últimos cinco jogos e defendem uma invencibilidade de sete partidas. Apesar do bom momento, o técnico Vítor Bruno ainda tem fresco na memória o prejuízo que o Estoril causou na temporada 2023/24. Assim, o comandante portista pediu atenção. Para o duelo, ele não terá o zagueiro Zaidu Sanusi, lesionado. Já o defensor Iván Marcano é dúvida.

Como chega o Estoril?

Após golear o Arouca e encerrar uma sequência de três jogos sem vitória, o Estoril aposta no retrospecto recente contra o Porto para alcançar o segundo triunfo consecutivo e subir na tabela do campeonato. Entretanto, o técnico Ian Cathro não pretende se acomodar com os últimos resultados diante dos portistas. Assim, o comandante evitou comparações com a última temporada e pediu pés no chão para o novo duelo.

Porto x Estoril

10ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: 03/11/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Porto: Diogo Costa; Martim Fernández, Djaló, Pérez e Moura; Nico, Varela, Namaso, Pepê e Fábio Vieira; Samu. Técnico: Vítor Bruno

Estoril: Robles; Pina, Alvaro, Boma e Amaral; Costa, Holsgrove e Vinícius Zanocelo; Begraoui, Marques e Garcia. Técnico: Ian Cathro

Árbitro: David Rafael Silva

Assistentes: Nuno Manso e Nelson Cunha

VAR: Hélder Carvalho

