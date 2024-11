Arana projeta final da Copa do Brasil entre Atlético e Flamengo: ‘Decidido nos detalhes’

Neste domingo (3), Atlético e Flamengo disputam o primeiro jogo da final da Copa do Brasil-2024, no Maracanã. Na chegada ao hotel no Rio de Janeiro, o lateral-esquerdo Guilherme Arana projetou a decisão, exaltou o adversário, citou o orçamento elevado das equipes e afirmou querer entrar para história do Galo.

“Vamos jogar com uma equipe grande, que também tem um orçamento elevado, assim como a nossa. Queremos entrar para a história do clube, e para isso temos que vencer títulos. Será um jogo muito difícil, decidido nos detalhes. Não adianta só olhar eles jogarem. Temos um bom time e temos que fazer o nosso jogo”, disse.

“Temos grandes profissionais no clube. Em uma final, tem que ter o algo a mais. Temos elenco e grandes jogadores, que estão retornando de lesão, e podem me ajudar”, completou destacando a força do Atlético.

LEIA MAIS: Desfalques na Copa do Brasil, Deyverson, Fausto Vera e Robert viajam ao Rio com Atlético para final

Além disso, Arana desconversou ao ser questionado sobre qual posição irá atuar diante do Flamengo, no Maracanã. O atleta não quis abrir o jogo e revelar os planos do técnico Gabriel Milito.

“Não vou caguetar o Milito”, brincou.

Arana mais avançado

Apesar disso, a tendência é a de que Guilherme Arana atue mais avançado na final da Copa do Brasil, assim como nas semifinais contra o Vasco. Logo, Rubens deve aparecer como titular pelo lado esquerdo, em uma função de ala. Na Copa do Brasil, o camisa 13 é o líder em gols e assistências do Galo, com três bolas na rede e três passes para os companheiros.

Atlético e Flamengo entram em campo, neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela ida da final da Copa do Brasil. A volta será no próximo dia 10, no mesmo horário, na Arena MRV.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.