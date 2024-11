Emprestado pelo Vasco, Luca Orellano faz golaço nos playoffs da MLS

Luca Orellano, ex-atacante do Vasco, voltou a se destacar na Major League Soccer (MLS). Depois de faturar o prêmio de “Gol do Ano” na principal liga de futebol dos Estados Unidos, por um golaço de antes do meio-campo no jogo contra o Montreal, o jogador do Cincinatti anotou, neste sábado (2) o gol de honra de sua equipe, o Cincinatti, na derrota por 3 a 1 para o New York City. Confira o vídeo!

Emprestado pelo Cruz-Maltino, Orellano está no primeiro ano de MLS. Ele custou, em 2023, R$ 15,8 milhões ao clube carioca, cujo contrato encerra em dezembro de 2025.

Orellano apareceu para o futebol no Vélez Sarsfield, da Argentina, mas não teve sucesso ao chegar no futebol brasileiro. Prova disso é que soma apenas dois gols e três assistências em 25 jogos com a camisa vascaína.

Na temporada 2024, Orellano realiza sua melhor temporada na carreira. O argentino soma 12 gols e sete assistências em 42 partidas. Pelo clube atual, o Cincinnati, são 11 gols e cinco passes diretos para gol em 40 jogos.

