Messi passa em branco, e Inter Miami sofre derrota no mata-mata da MLS

Em noite de Lionel Messi sem inspiração, o Inter Miami perdeu por 2 a 1 para o Atlanta United neste sábado (2), pelo segundo confronto das oitavas de final da MLS. Davi Martinez anotou para a equipe da Flórida, mas Derrick Williams e Xande Silva asseguraram a virada para os anfitriões, no Mercedes-Benz Stadium.

Com a derrota, o Inter Miami se vê empatado no saldo de gols com o Atlanta United. Afinal, o time de Messi & Cia. venceu por 2 a 1 a primeira partida da melhor de três, com gols de Luís Suárez e Jordi Alba, Assim, os times se enfrentarão no jogo 3 da primeira rodada do mata-mata das oitavas. O jogo será no próximo sábado (9), às 22h (de Brasília).

O resumo do jogo

Com um primeiro tempo escasso de boas chances, o gol que abriu o placar só saiu aos 40 minutos, em razão de um vacilo de Brad Guzan, experiente goleiro ex-Aston Villa, na reposição de bola. O Inter Miami recuperou a posse, e Héctor Martínez aproveitou o gol aberto. No retorno do intervalo, o Atlanta mostrou poder de reação. Desse modo, aos 13′, Pedro Amador cruzou na medida para Derrick Williams deixar tudo igual em cabeceio. Já nos minutos finais, aos 43′, a bola ficou livre dentro da área para Saba Lobzhanidze emendar voleio e carimbar o travessão. Mas, no apagar das luzes, veio o banho d’água gelada logo após Messi ter um gol anulado por impedimento. O time de Atlanta fez uma excelente jogada coletiva até que a bola chegou em Xande Silva, que desferiu uma bomba de fora da área para virar o jogo.

