Lazio x Cagliari: onde assistir, escalações e arbitragem

Lazio e Cagliari se enfrentam nesta segunda-feira (4), em partida que encerra a 11ª rodada do Campeonato Italiano. A bola vai rolar às 16h45, no Estádio Olímpico de Roma. A equipe da casa briga pelo título, enquanto o time da Sardenha luta contra a degola.

Onde assistir: Disney + transmite

Como chega a Lazio

A Águia não poderá contar com o meia Lazzari, lesionado, com o lateral-esquerdo Nuno Tavares, suspenso com cartão vermelho, e com o meia Zaccani, doente. O volante Rovella é dúvida, pois está em recuperação de lesão. A Lazio soma 19 pontos após 10 rodadas.

Como chega o Cagliari

A equipe do interior da Itália tem quatro dúvidas para a partida: Jankto, Lapadula, Wieteseka e Mutandwa, todos em fase final de recuperação de lesão.

LAZIO X CAGLIARI

Campeonato Italiano – 11ª rodada

Data e horário: 4/11/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

LAZIO: Provedel; Marusic, Romagnoli, Fuentes e Pellegrini; Guendouzi e Vecino; Noslin, Dia e Zaccagni; Castellanos. Técnico: Marco Baroni

VENEZIA: Scuffet; Zappa, Mina, Luperto e Obert; Zortea, Adopo, Marin e Augello; Viola e Piccoli Técnico: Davide Nicola

Árbitro: Giovanni Ayroldi

