Atalanta, com Lookman inspirado, detona Napoli fora de casa

Com uma atuação decisiva do atacante Lookman, a Atalanta conseguiu um resultado formidável na manhã deste domingo, 3/11. Afinal, o time foi até o Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, para enfrentar o Napoli, na 11ª rodada do Campeonato Italiano. Diante dos líderes, venceu por 3 a 0. O destaque da partida foi o atacante Ademola Lookman; o inglês, que tem dupla nacionalidade nigeriana e defende a seleção africana, marcou dois gols do time de Bérgamo. O artilheiro Retegui, que entrou na reta final, completou o placar e fez seu 11º gol no Italiano.

Assim, a vitória leva a Atalanta ao segundo lugar, com 22 pontos. Caso a Inter de Milão, que tem 21, tropece na rodada, o time de Bérgamo manterá essa posição. Por outro lado, o Napoli, apesar da derrota, ainda ocupa o primeiro lugar, com 25 pontos.

Lookman dobra o Napoli

A Atalanta surpreendeu. Com um sistema defensivo eficaz que anulou o ataque napolitano, especialmente Lukaku, o time foi letal. Com a bola nos pés, controlou o tempo e buscou as melhores oportunidades ofensivas. Dessa forma, conseguiu terminar a partida com mais posse de bola, mesmo jogando fora de casa (52% a 48%), além de ter um número semelhante de finalizações (Napoli 13 a 12). Contudo, foi muito mais eficaz. Afinal, fez dois gols e ainda teve um terceiro anulado, enquanto os napolitanos pouco ameaçaram.

Lookman definiu o resultado com seus gols no primeiro tempo. No primeiro, aos dez minutos, ele fez uma bela conclusão após receber um passe pela esquerda, chutando sem chances para o goleiro Meret. O segundo gol veio aos 31 minutos. Lookman recebeu na área, pela esquerda, cortou a marcação e chutou no canto de Meret.

Atalanta garante os três pontos

Na etapa final, logo no início, ele chegou a fazer um gol, mas foi bem anulado pelo VAR. Depois disso, manteve o jogo cadenciado. Já nos acrescimos, Retegui, artilheiro do Campeonato Italiano e que tinha entrado pouco antes, pois começou no banco, ampliou. Assim, a Atalanta mostrou que é candidata ao título, apresentando um belo futebol desde o susto da rodada de estreia, quando perdeu para o Venezia por 3 a 0. Portanto, é preciso ter cuidado com o time do treinador Gasperini, que não é a atual campeã da Liga Europa, por acaso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.