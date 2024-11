Na goleada do Tottenham, Richarlison volta a se machucar

De virada, o Tottenham venceu o Aston Villa, neste domingo (3/11), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. O triunfo por 4 a 1 começou com o time levando um susto no primeiro tempo, quando o rival saiu na frente com um gol de Rodgers. Contudo, na etapa final, Brennan Johnson e Solanke (duas vezes) e Maddison marcaram os gols que garantiram a vitória, levando os Spurs a 16 pontos e à sétima posição na Premier League. O Aston Villa, com 18 pontos, sonhava em ficar no Top 3, mas terminou a rodada em quinto lugar.

A má notícia ficou por conta da lesão de Richarlison. O brasileiro começou no banco, entrou no lugar de Son aos 11 minutos e, após dar a assistência para o segundo gol de Solanke, que definiu o 3 a 1, sentiu a coxa esquerda e saiu machucado. Vale dizer que o atacante ficou dois meses inativo por causa de uma lesão na panturrilha e tinha retornado apenas em 24 de outubro.

Aston Villa surpreende Tottenham no 1º tempo

O Tottenham deixou a desejar no primeiro tempo. O time não conseguiu se livrar da marcação do Aston Villa e ficou dependendo de chutes sem perigo de fora da área. O time visitante, percebendo que os Spurs não estavam inspirados, começou a aparecer no ataque depois dos 25 minutos. Primeiro, quase marcou com Onana, em uma cabeçada que o goleiro Vicario salvou. Mas, aos 32, veio o gol. Após uma cobrança de escanteio, o atacante Brennan Johnson foi ajudar a zaga e cabeceou para trás. Vicario evitou o gol contra, mas quem pegou o rebote foi Rodgers, que concluiu sem dificuldade para fazer 1 a 0. E por pouco o Aston Villa não ampliou: Watkins perdeu uma grande chance.

O que não conseguiu em 45 minutos, o Tottenham fez no início do segundo tempo. Aos quatro minutos, depois de assustar uma vez, o time empatou. Son fez uma jogada excelente pela esquerda e cruzou para a conclusão de Brennan Johnson, que igualou o jogo. Solanke quase virou, fazendo o goleiro Dibu Martínez trabalhar com uma grande defesa.

Richarlison e a nova lesão

Mas, então, veio a surpresa. O técnico Ange Postecoglou colocou o atacante brasileiro nRicharlison em campo, o que era esperado. No entanto, para dar lugar ao atacante, tirou o melhor jogador do time, Son, que chegou a se assustar. Contudo, aos 30 minutos, Solanke recebeu na entrada da área, aproveitando uma falha da marcação do time de Birmingham, e tocou por cobertura, tirando de Martínez. O VAR confirmou a posição legal. Era a virada dos londrinos.

O terceiro gol veio aos 35 minutos. Sarr roubou uma bola no meio de campo, avançou e entregou a bola para Richarlison, que, pela esquerda, cruzou para Solanke completar para o gol vazio e ampliar para 3 a 1. Porém, ao dar o passe, Richarlison sentiu a coxa esquerda e saiu, ficando apenas 26 minutos em campo. Maddison o substitiuiu. Nos acréscimos, o mesmo Maddison, de falta fez o gol que definiu a goleada. Um golaço. Afinal, O gigante Dibu Martínez, Bola de Ouro como melhor goleiro em 2024, com seus 1m95, nem foi na bola.

