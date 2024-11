Raphinha marca, Barcelona vence e segue líder na Espanha

O Barcelona recebeu e derrotou o Espanyol por 3 a 1, neste domingo (3), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. Os gols do triunfo foram marcados por Dani Olmo (dois) e Raphinha, enquanto Puado descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Barcelona segue na liderança do Campeonato Espanhol (e voando), com 33 pontos e 11 vitórias em 12 partidas. O time de Raphinha, Lewandowski e cia tem ainda 40 gols na La Liga, uma média de quase 4 gols por jogo. O Espanyol também não mudou de posição, seguindo em 17º, com 10 pontos (caem três).

O Real Madrid é o vice-líder, com 24 pontos. Os Merengues, porém, jogaram apenas 11 vezes, afinal, o duelo deste final de semana foi adiado. O Atlético de Madrid aparece logo depois, com 23.

O Barcelona praticamente deu uma aula de futebol na primeira etapa. Dessa forma, a equipe catalã abriu o placar logo aos 11, com Dani Olmo aproveitando bom cruzamento de Lamine Yamal. Aos 22, Casadó mandou na área, e Raphinha ampliou com um belo gol de cobertura.

O terceiro gol saiu pouco depois, ainda no primeiro tempo, com Dani Olmo chutando de longe. Ainda no primeiro tempo, Lewandowski exigiu linda defesa do goleiro Joan García. Pelo lado do Espanyol, Carreras caiu na linha de impedimento do Barcelona e teve um gol anulado. No segundo tempo, o Barcelona diminuiu a intensidade e viu o Espanyol descontar com Javi Puado, aos 21 minutos.

O Barcelona volta a campo agora pela La Liga no próximo domingo (10), quando visita a Real Sociedad. Antes, porém, o Barça visita o Estrela Vermelha, na quarta-feira (6), pela primeira fase da Champions League. Já o Espanyol recebe o Valencia no sábado (9), pelo Campeonato Espanhol.

Jogos da 12ª rodada do Espanhol

Sexta (1/11)

Alavés 1×0 Mallorca

Sábado (2/11)

Osasuna 1×0 Valladolid

Girona 4×3 Leganés

Domingo (3/11)

Atlético de Madrid 2×0 Las Palmas

Barcelona x Espanyol

Sevilla x Real Sociedad – 14h30

Bilbao x Betis – 17h

Segunda-feira (4/11)

Celta x Getafe – 17h

Adiados (pelas enchentes em Valencia)

Villarreal x Rayo Vallecano

Valecia x Real Madrid

