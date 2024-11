Flamengo x Atlético-MG: apesar de rivalidade, clima é pacífico no entorno do Maracanã

Apesar da grande rivalidade entre Flamengo e Atlético-MG, que data dos anos 80, os arredores do Maracanã contam com clima amigável. Afinal, o palco da decisão da Copa do Brasil deste domingo (3), pelo jogo de ida, conta com segurança reforçada.

Os torcedores do Atlético, visitante da tarde, foram em peso ao Maior do Mundo. Assim como, é claro, os donos da casa. O clima, porém, é pacífico, sem que nenhum foco de briga fosse identificado.

Em um raro momento de ‘confusão’, a Guarda Municipal afastou ambulantes dos arredores do estádio. Não houve truculência, porém. Poucos instantes depois, no entanto, os vendedores retomaram normalmente ao local.

A expectativa é que mais de 60 mil torcedores estejam presentes no Maracanã nesta primeira partida da final. A volta, marcada para o próximo domingo (10), já conta com ingressos esgotados na Arena MRV.

Torcedor do Galo comenta final no Maracanã

Ao Jogada10, André, torcedor do Atlético, revelou sua expectativa para o jogo de logo mais:

“Acho que é um jogo típico de empate ou vitória do Galão, né? É final, dois jogos. Vamos tentar buscar um empate aqui para ver o que vai acontecer. Hoje tem gol de Hulk”, disse o torcedor.

