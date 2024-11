Ruim para os dois! Manchester United e Chelsea empatam no Old Trafford

Neste domingo (3), Manchester United e Chelsea empataram por 1 a 1, no Old Trafford, pela 10ª rodada da Premier League. Os gols saíram com Bruno Fernandes a favor do United e Moisés Caicedo para o visitante. Com o resultado, os Red Devills ficam na 13ª colocação, com 12 pontos. Os Blues aparecem na quarta posição, com 18 pontos.

Na próxima jornada do torneio inglês, o Manchester United encara o Leicester City, em casa. Enquanto isso, o Chelsea mede forças diante do Arsenal, no Stramford Bridge.

Primeira etapa morna

Os primeiros 45 minutos no Old Trafford foram decepcionantes. Os dois times entraram dispostos a pressionar e dar calor, mas faltava efetividade na hora de concluir as jogadas. Os principais lances de perigo vieram mais perto do intervalo. O Chelsea assustou na bola parada que carimbou o poste de Onana. Pelo lado do United, Rashford recebeu cruzamento com liberdade e chutou por cima do gol.

Manchester United empata e Chelsea empata

O confronto manteve o mesmo panorama do primeiro tempo e tudo indicava que o zero iria permanecer no placar. Porém, aos 25 minutos tudo mudou. Hojiund foi derrubado por Robert Sánchez na grande área e sofreu pênalti. Na cobrança, Bruno Fernandes deslocou o goleiro e abriu o marcador para delírio no Old Trafford. O Chelsea, que até então parecia entregue, reagiu na bola parada. A zaga do United afastou errado e Moisés Caicedo, em chute de rara felicidade, estufou as redes de Onana.

Nos minutos finais, o Manchester United se lançou ao ataque e tentou a vitória na base do abafa. A primeira chance veio com Garnacho, que pegou de primeira e viu a bola passar rente ao travessão. Pouco depois, Bruno Fernandes, ganhou na raça dos marcadores e soltou o pé na bola. Mas jogou por cima do gol.

Jogos 10ª rodada – Premier League

Sábado (03/11)

Newcastle 1 x 0 Arsenal

Liverpool 2 x 1 Brighton

Ipswich Town 1 x 1 Leicester City

Bournemouth 2 x 1 Manchester City

Southampton 1 x 0 Everton

Notingham Forest 3 x 0 West Ham

Wolves 2 x 2 Aston Villa

Domingo (04/11)

Tottenham 4 x 1 Aston Villa

Manchester United 1 x 1 Chelsea

Segunda-feira (05/11)

Fulham x Brentford

