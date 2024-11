Gabigol toma bronca de Filipe Luís e marca gol poucos segundos depois

Filipe Luís e Gabigol protagonizaram a principal cena do primeiro tempo, da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG, neste domingo (03/11), no Maracanã. O treinador deu uma bronca no atacante por um erro de posicionamento na beira do gramado. Contudo, poucos segundos depois, o camisa 99 balançou as redes.

Tudo começou com um erro de posicionamento de Gabigol. O atacante, primeiramente, tomou uma bronca do volante Gerson. Depois, Filipe Luís gritou para o jogador na intenção de passar instruções e ele não olhou. Assim, veio a segunda bronca.

“Você me respeita, seu moleque! Vem aqui”, gritou Filipe Luís.

Entretanto, no desenrolar da jogada, Léo Ortiz lançou Plata, que deu um leve desvio e deixou Gabigol na cara de Everson. O atacante demonstrou frieza e deslocou o goleiro atleticano para marcar o segundo tento do Flamengo na decisão. Na comemoração, o artilheiro foi dar um abraço no treinador.

“Agora vai jogar”, disse o treinador, após abraçar Gabigol pelo segundo gol da partida.

