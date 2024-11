Gabigol faz dois, Flamengo bate o Atlético-MG e abre vantagem na final da Copa do Brasil

O Flamengo deu um importante passo rumo ao penta da Copa do Brasil. Neste domingo (3), o Rubro-Negro fez 3 a 1 no Atlético-MG, fazendo valer o mando de campo no Maracanã, e largou na frente pelo título. Decisivo, Gabigol superou a desconfiança de um ano de 2024 em baixa e marcou dois gols, participando do outro, marcado por Arrascaeta. Já pelo Galo, foi de Alan Kardec o gol (seu primeiro na temporada) que deixou o time mineiro vivo na final.

O jogo

Como se esperava, a final da Copa do Brasil começou com tudo no Maracanã. Logo no primeiro minuto, Gustavo Scarpa obrigou Rossi a fazer a primeira intervenção do jogo. E não demorou para sair o gol inaugural.

Aos 10′, Gerson fez grande giro no meio-campo para liberar a jogada para Wesley. O lateral ficou com campo livre para progredir e passar para Michael. O camisa 30 deu para Gabi, que chutou cruzado para a defesa de Everson. No rebote, Arrascaeta estava livre para mandar para o fundo do gol.

Aos 29′, o Flamengo quase ampliou. O zagueiro Léo Pereira tinha espaço, carregou e soltou uma pancada de canhota. Não fosse uma defesaça de Everson, a bola morreria no ângulo superior direito. A resposta foi com Scarpa, complementando de primeira cruzamento de Rubens. A bola, porém, subiu demais e não assustou Rossi. O Galo tentava equiparar o jogo, mas o Flamengo era melhor em campo.

Assim, até o técnico Filipe Luís ‘participou’ no segundo gol do Fla. Afinal, ele discutiu com Gabigol com o jogo em andamento. Segundos depois, aos 38′, o jogador recebeu passe em profundidade, ficou na cara de Everson e fez o 2 a 0.

Segundo tempo

A primeira chance de perigo da segunda etapa foi do Atlético, com Junior Alonso. Hulk cruzou perfeitamente e o zagueiro testou para baixo, mas errou o alvo por poucos centímetros. Com a vantagem no placar, o Flamengo recuou em seu campo, chamando o Galo e explorando contra-ataques. Arrascaeta, porém, sentiu e pediu para sair.

Num dos contra-golpes, em roubada de bola no meio-campo, Alcaraz, que acabara de entrar, evoluiu em velocidade e achou Gabigol do lado esquerdo da área. O camisa 99, com calma, ajeitou para o pé bom e bateu cruzado, indefensável para Everson, aos 29′.

O clima no Maracanã era de final antecipada, com a torcida rubro-negra indo à loucura com a ampla vantagem. Mas, em uma mexida primordial, Gabi Milito conseguiu uma sobrevida ao Galo. Afinal, ele colocou Alan Kardec a campo e o centroavante marcou logo no minuto seguinte, aproveitando falha grave de Léo Ortiz, aos 35′. Foi apenas o primeiro gol do camisa 14 na temporada. Assim, apesar da boa vantagem rubro-negra, ficou para Minas Gerais.

Próximos passos

Antes do jogo da volta, o Flamengo tem outro jogo em Minas Gerais: na quarta (6), visita o Cruzeiro, no Mineirão, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro segue em Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG pelo jogo da volta, no próximo domingo (10), na Arena MRV, às 16h (de Brasília).

Já o Galo viaja à Goiânia para enfrentar o Atlético-GO, no mesmo dia e pela mesma rodada. No domingo, recebe o Fla precisando vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Para ser campeão, precisa vencer por três ou mais gols.

FLAMENGO 3 X 1 ATLÉTICO

Jogo de ida da final da Copa do Brasil

Data e horário: domingo, 03/11/2024 às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público/Renda: 67.459 presentes/ R$ 15.692.580,00

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas, 42’/2ºT); Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta (Charly Alcaraz, 19’/2ºT); Michael, Plata (Fabrício Bruno, 42’/2ºT) e Gabigol (Varela, 45+4’/2ºT). Técnico: Filipe Luís

ATLÉTICO-MG: Everson; Lyanco (Saravia, 34’/2ºT), Battaglia e Alonso; Scarpa (Alan Kardec, 34’/2ºT), Otávio (Alisson, 23’/2ºT), Alan Franco, Guilherme Arana (Zaracho, 23’/2ºT) e Rubens; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Gols: Arrascaeta, 11’/1ºT (1-0); Gabigol, 38’/1ºT (2-0); Gabigol, 29’/2ºT (3-0); Alan Kardec, 35’/2ºT (3-1)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Bruno Raphael (Fifa-GO) e Bruno Boschilia (Fifa-PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Alex Sandro (FLA); Guilherme Arana (ATL)

Cartões vermelhos: –

