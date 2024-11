Grêmio retoma atividades nesta segunda, de olho no Palmeiras

O Grêmio se reapresentará, na tarde de segunda-feira (3), iniciando a preparação para o duelo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O elenco fez atividade no último sábado, no CT Luiz Carvalho, e ganhou folga neste domingo.

O time de Renato Gaúcho empatou por 2 a 2 com o Fluminense, sexta-feira no Rio de Janeiro, e o retorno a Porto Alegre ocorreu em voo fretado na manhã seguinte. Ao todo, o comandante gremista terá quatro sessões de treinos até a data da viagem para São Paulo.

A atividade que marcará a reapresentação do Imortal ocorrerá a partir das 15h30, enquanto os demais trabalhos da semana estão programados para o período da manhã. A viagem para a capital paulista será na quinta, às 14h.

Palmeiras e Grêmio medirão forças na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho ocupa a 11ª colocação, com 39 pontos. Contudo, mantém o alerta ligado, já que aparece mais do próximo do Z4 do que do G6 na tabela.