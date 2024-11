Kardec celebra primeiro gol no ano e vê Atlético-MG vivo: ‘Todos nós acreditamos’

O Atlético-MG perdeu para o Flamengo por 3 a 1 neste domingo (3/11), no Maracanã e largou atrás na disputa pelo título da Copa do Brasil. O Galo perdia o jogo por 3 a 0, mas Alan Kardec, poucos segundos após entrar em campo, alimentou a esperança do torcedor na decisão.

Contudo, este foi o primeiro gol de Kardec na temporada. O centroavante, após a partida, admitiu que vem de um ano muito a baixo, mas teve a felicidade de conseguir balançar as redes em um momento tão importante para o Atlético.

“Todos nós acreditamos. Em número de gols, realmente uma temporada muito abaixo. Mas nunca faltou dedicação e empenho no dia a dia, as pessoas que estão ali acompanhando estão vendo. Eu tive a felicidade de nos mantermos nesta disputa. Não que não estivesse, mas sofrer três gols fora de casa em uma final, é um cenário muito desconfortável. Está totalmente aberto esta decisão. Manter o foco durante a semana e focar no nosso passo a passo”, falou Kardec.

Agora, o Atlético-MG decide o título em sua casa. E Alan Kardec aposta justamente na Arena MRV para que o Galo consiga reverter o placar e ficar com a taça.

“Nós sabemos que a torcida vai inflamar, vai nos incentivar. Já tivemos jogos de situações adversas também dentro do nosso estádio, com o jogo de volta. Então é manter a humildade, os pés no chão e trabalhar muito forte para conseguir buscar esse título”, finalizou o centroavante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.