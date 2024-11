Inter de Milão derrota Venezia com gol de Lautaro Martínez

Neste domingo (3), a Inter de Milão sofreu, mas bateu o Venezia por 1 a 0, no San Siro, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. O único gol saiu com Lautaro Martínez. Com a vitória, a Internazionale chegou aos 24 pontos e aparece na vice-liderança do Scudetto. Enquanto isso, o Venezia é o 18º, com oito pontos.

Na próxima jornada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão faz confronto direto pela liderança diante do Napoli, em casa. O Venezia busca a sua recuperação contra o Parma.

Pressão da Inter de Milão

O jogo se desenhou como todos imaginavam. Melhor tecnicamente, a Inter de Milão ficou no campo ofensivo e martelava em busca do seu gol. Lautaro Martínez assustou em voleio da entrada da grande área e, pouco depois, Thurram teve a melhor chance. Ele ganhou do zagueiro, saiu na cara do goleiro e soltou o pé. A bola ganhou altura e saiu por cima do gol.

Lautaro Martínez decide

O gol do alívio só veio na etapa final. A equipe da casa pressionava e o jeito foi explorar o levantamento na grande área. Aos 20 minutos, Lautaro Martínez recebeu bola açucarada da esquerda, se antecipou ao zagueiro e testou firme para abrir o marcador e garantir os três pontos. Com a vantagem, a Inter de Milão até buscou ampliar, mas não teve sorte nas finalizações.

Nos acréscimos do confronto, o Venezia chegou a empatar no último lance. No cruzamento da esquerda, Marin Sverko subiu para cabecear e empurrou a bola para a rede com a mão. No VAR, o tento do visitante foi anulado para alívio dos mandantes.

11ª rodada do Campeonato Italiano

Sábado (2/11)

Bologna 1 x 0 Lecce

Udinese 0 x 2 Juventus

Monza 0 x 1 Milan

Napoli 0 3 Atalanta

Domingo (3/11)

Torino 0 x 1 Fiorentina

Verona 3 x 2 Roma

Inter de Milão 1 x 0 Venezia

Segunda-Feira (4/11)

Parma x Genoa

Empoli x Como

Lazio x Cagliari

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.