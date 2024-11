Al Hilal (SAU) x Esteghlal (IRN): onde assistir e escalações

A possível volta de Neymar ao time titular do Al-Hilal é o principal ingrediente do jogo da equipe saudita contra o Esteghlal (IRN), nesta segunda-feira (4), pela quarta rodada da AFC – a Champions Asiática. Invicto e com 100% de aproveitamento após três jogos, o time de Jorge Jesus quer pavimentar ainda mais a vaga rumo às oitavas de final, em partida que ocorre em Riade, capital da Arábia Saudita.

Como chega o Al-Hilal

Enfim recuperado de grave lesão (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Neymar pode fazer sua primeira aparição como titular desde outubro do ano passado. Como não está inscrito na Liga Saudita, ele só tem a AFC para atuar pelo Al-Hilal.

Assim, ele entrou em campo diante o Al Ain (EAU), em vitória épica por 5 a 4, participando dos últimos 13 minutos do prélio. A tendência, então, é que ele ganhe mais minutos, visando recuperar a forma de jogo. Para o duelo contra os iranianos, o zagueiro Al Bulayhi está suspenso por expulsão direta contra o Al-Ain e, por isso, Tambakti deve entrar em seu lugar.

A equipe de Jorge Jesus vem com nove pontos em três jogos, liderando a chave oeste da Liga dos Campeões da Ásia. Oito dos 12 times de cada chave avançam às oitavas de final.

Como chega o Esteghlal

Quatro derrotas seguidas. É assim que o franco atirador Esteghlal chegará para este duelo na Arábia Saudita. São três pela Liga Iraniana, onde se encontra apenas na 14ª posição (dentre 16 equipes) e uma para o Al-Nassr (SAU), pela AFC. Na competição continental, a equipe vem em sexto do grupo Oeste, com três pontos.

Historicamente, porém, o time iraniano é osso duro de roer para o Al-Hilal. Afinal, em oito duelos diretos, o Esteghlal tem quatro vitórias. Os outros quatro jogos terminaram com vitória saudita, o que significa que os rivais jamais empataram na história das partidas entre si.

AL-HILAL (SAU) X ESTEGHLAL (irn)

Quarta rodada da AFC – Champions Asiática

Data e horário: segunda-feira, 4/11/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Kingdom Arena, em Riade (SAU)

AL-HILAL: Bono; João Cancelo, Koulibaly, Tambakti e Renan Lodi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom e Aldawsari; Marcos Leonardo (Neymar) e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

ESTEGHLAL: Hosseini; Rezaeian, Moradmand, Raphael Silva e Jalali; Ndong, Niknafs, Kakuta, Eslami e Masharipov; Ramezani. Técnico: Sohrab Bakhtiarizadeh.

Onde assistir: ESPN 4 e Disney + (Premium)

