Corinthians x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Palmeiras duelam nesta segunda-feira (04/11), às 20h, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos grandes clássicos do Brasil, também será um duelo de opostos na competição. Afinal, o Timão é o 15° colocado, com 35 pontos, um a mais que o RB Bragantino, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Verdão é o segundo, com 61 pontos somados e segue sua caça ao líder Botafogo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Corinthians

Para a partida, o técnico Ramón Díaz não terá a presença do meia Igor Coronado. Afinal, ele recebeu cartão amarelo na última partida do Brasileirão e terá que cumprir suspensão. Em contrapartida, André Ramalho, que também teria que cumprir suspensão, recebeu um efeito suspensivo do STJD e está liberado para atuar no dérbi. Por fim, o Timão segue com uma longa lista de desfalques no departamento médicos. Casos de: Cacá, Ryan, Héctor Hernandez, Maycon, Diego Palacios e Ruan Oliveira.

Como chega o Palmeiras

Pelo lado alviverde, o zagueiro Murilo está recuperado de uma lesão na coxa e participou dos últimos treinos com o elenco. Aliás, devido ao alto número de gols sofridos na sua ausência, há a expectativa dele iniciar jogando na vaga de Vitor Reis. Além disso, os retornos certos para o duelo são os de Marcos Rocha, Aníbal Moreno e Gabriel Menino. O trio cumpriu suspensão na rodada passada e agora ficam à disposição. Os dois primeiros devem ser titulares, enquanto a Cria da Academia começará o dérbi no banco.

CORINTHIANS X PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 32ª rodada

Data e horário: 4/11/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Alex Santana, Charles, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Vitor Reis) e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Auxiliares: Neuza Inês Back (Fifa/SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa/ES)

