Braz diz que renovação de Gabigol não será vinculada por gols na final

O grande personagem do jogo de ida da final da Copa do Brasil, Gabigol mostrou mais uma vez o motivo de ser ”predestinado”. Afinal, o atacante marcou duas vezes na vitória do Flamengo por 3 a 1 em cima do Atlético-MG, no Maracanã e deixou a equipe muito próxima do título. Contudo, com contrato até dezembro, o futuro do jogador é incerto no Rubro-Negro.

Após a partida, ainda no Maracanã, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, disse que a extensão do vínculo do camisa 99, se realmente acontecer, não será condicionada pelos gols que marcou na final.

“A gente vai deixar a final da Copa do Brasil para ver. Eu, pessoalmente, já disse várias vezes que gostaria de renovar com ele, não sei se será possível. O Gabigol fazer gols em finais e o Flamengo só renovar com ele por causa disso eu acho que não é de bom tom. Acho que a história do Gabigol, pelo profissionalismo dele, é maior que os dois gols. Claro que foram dois gols super importantíssimos em uma competição importante. Mas a história do Gabigol é maior do que isso para uma renovação”, disse Marcos Braz.

Contrato de Gabigol se encerrando

O Flamengo fez uma oferta para Gabigol estender seu contrato com o clube carioca por mais um ano. Contudo, o atacante recusou e desejaria um vínculo maior. Assim, caso não chegue a um acordo, o atleta poderá assinar com qualquer outra equipe de graça no ano que vem.

