Ceará adia retorno do Santos à Série A do Brasileiro

O Santos está próximo do retorno à Série A do Campeonato Brasileiro e já começa a projetar sua volta à elite. Porém, o Peixe terá de esperar mais um pouco. Tudo porque o Ceará venceu o Avaí por 2 a 0, neste domingo (3), na Arena Castelão, pela rodada 35 desta edição da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Mugni, ex-Flamengo, e Pulga, marcaram os gols do time da casa.

De olho na TV, o Peixe torcia por um tropeço do Vovô para concretizar, enfim, o seu acesso. Mas segue em uma situação bem confortável. Afinal, com 65 pontos, lidera o torneio, com dois de vantagem para o Novorizontino (63). Sport e Mirassol aparecem na sequência, com 59, mas ainda não entraram em campo nesta jornada. Este, por ora, é o G4 da Segundona.

O Ceará, que “atrapalhou” os planos do Peixe, está em quinto, com 57. A diferença é, portanto, de oito pontos, com nove em disputa. Na próxima jornada, o Santos depende das próprias forças para subir. O Alvinegro Praiano visita o Coritiba, no dia 11/11, às 21h, no Couto Pereira.

Abaixo do Ceará, Goiás (54), Vila Nova (52) e América-MG (52) também sonham com o acesso. Já o Avaí, que perdeu fora de casa, é o 11º lugar, com 46.

