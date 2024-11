Ramón Díaz prepara mudanças e esquema tático ‘antigo’ para o Dérbi

O Corinthians encara o Palmeiras nesta segunda-feira (04/11), às 20h, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado após as quedas nas Copas, o técnico Ramón Díaz prepara mudanças no time titular. Além disso, deve recuperar um esquema tático antigo utilizado pelo treinador.

Isso porque no último treino antes do dérbi, Ramón Díaz testou uma formação com três zagueiros, com a entrada de Gustavo Henrique na defesa ao lado de André Ramalho e Félix Torres. O esquema tático não era utilizado pelo treinador há um mês e meio. A última vez foi na derrota do Timão para o Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos, no dia 14 de setembro.

Além dos três zagueiros, o treinador argentino também deve fazer duas mudanças no time titular. A primeira será uma troca simples na lateral-esquerda, com a saída de Matheus Bidu e a entrada de Hugo. Já no meio de campo, Alex Santana deverá receber uma chance e atuar ao lado de José Martínez e Garro. Assim, Charles e Carrillo vão começar o dérbi no banco.

Um provável Corinthians tem: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Félix Torres; Matheuzinho, José Martínez, Alex Santana, Rodrigo Garro e Hugo; Memphis Depay e Yuri Alberto.

De desfalques, o treinador segue sem contar com Cacá, com uma lesão no quadril, e Igor Coronado, que cumprirá suspensão automática contra o Palmeiras.

O Corinthians é o 15° colocado, com 35 pontos, apenas um a mais que o Athletico Paranaense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

