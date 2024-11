Torcedor do Fluminense perde Enem após ser roubado por membros de Organizada do Flamengo

O jovem Thierry Muniz Soares, de 17 anos, perdeu o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na tarde do último domingo (03). O estudante teve seus documentos roubados por membros de uma Organizada do Flamengo próximo ao Maracanã, Zona Norte do Rio, horas antes da decisão da Copa do Brasil. A prova tinha início às 13h30, enquanto o duelo contra o Atlético-MG se iniciava às 16h.

De acordo com relato, Thierry estava com uma mochila do Fluminense quando foi abordado por rubro-negros nas proximidades do Maracanã. O estudante teve seus pertences roubados e não conseguiu realizar o Enem mesmo com uma cópia autenticada da identidade.

“Aí, puxaram minha bolsa para trás e falaram: Fluminense aqui não”, contou o estudante. Thierry disse que buscou ajuda logo após o ocorrido, mas não obteve auxílio. “O policial disse que não podia fazer nada por mim, não me ajudaram em nada”.

Impedido de fazer o Enem

Ao tomar conhecimento do ocorrido, o pai do estudante, Luiz Pierre Soares, tentou impedir que Thierry perdesse a prova. Ele chegou no local marcado para aplicação do Enem às 12h50, dez minutos antes do fechamento dos portões, com uma cópia autenticada da identidade do filho, mas não obteve sucesso.

“Veio o pessoal da torcida organizada do Flamengo, foram lá, e tomaram a bolsa dele porque estava de Fluminense, não podia. Chegamos à escola e ele explicou o ocorrido. O rapaz disse que não podia fazer prova sem o documento. Ele me liga, eu estava na rua ainda voltei correndo. Cheguei na porta às 12h50, levando a cópia autenticada, já que roubaram a original. O rapaz da coordenação olhou e falou que não podia porque era uma cópia autenticada”, contou Luiz.

De acordo com a Polícia Militar do Rio, o 6º BPM (Tijuca) está apurando mais detalhes sobre o caso. O Inep, por sua vez, não se manifestou sobre o ocorrido.

