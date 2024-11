Botafogo lança medalhas comemorativas em homenagem aos 130 anos do clube

Em celebração pelos 130 anos do clube, o Botafogo lançou medalhas comemorativas em parceria com a Casa da Moeda do Brasil. São três modelos com tiragem limitada: em bronze, prata e ouro. As medalhas destacam a “Origem da Estrela”, a fundação do Club de Regatas Botafogo, em 1º de julho de 1894.

Os preços variam de acordo com o material. As medalhas de bronze custam R$ 215,00, enquanto as de prata estão por R$ 826,00. Já as de ouro saem por R$ 89.000,00. As peças estão disponíveis para compra no site do Clube de Medalha da Casa da Moeda (https://clubedamedalha.com.br/130AnosBotafogo).

O Club de Regatas Botafogo, como se sabe, se fundiu com o Botafogo Football Club no dia 8 de dezembro de 1942, dando origem ao Botafogo de Futebol e Regatas como o conhecemos hoje.

Anverso do Botafogo

Os três modelos de medalha têm a mesma arte, com destaque para um par de remos cruzado sob uma estrela com a sigla CRB. Na parte central inferior da peça, a legenda 130 ANOS é ladeada pelas eras 1894 & 2024. Acompanha a orla a legenda “Club de Regatas Botafogo”. As medalhas nos metais prata e bronze contemplam impressão nas estrelas e no par de remos nas cores branca e preta, respectivamente.

Reverso do Glorioso

As legendas “O Clube de Regatas | A Origem da Estrela” pontuam, assim, o nascimento de um dos símbolos mais icônicos do esporte brasileiro. Sob o conjunto, o fundo de linhas simboliza o brilho e a expansão da famosa Estrela Solitária, estabelecendo a identidade que liga o anverso e o reverso da medalha comemorativa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.