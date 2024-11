Arrascaeta vê Gabigol ‘obcecado’ no Flamengo: ‘Tem muita estrela’

O meia Arrascaeta exaltou a grande partida de Gabigol na vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Atlético, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã. O uruguaio ressaltou a “estrela” do camisa 99 em jogos de decisivos, além de destacar sua obsessão por gols.

“Ele tem muita estrela. No momento que a gente precisa, ele está lá para fazer gols fundamentais, como ontem. É um cara que tenta dar o seu melhor para o time e para o grupo. Ele sempre está no lugar certo e na hora certa para concluir as jogadas”, diz Arrascaeta.

O uruguaio, aliás, cita ainda a mentalidade do companheiro, classificando sua busca pelos gols como uma obsessão.

“Chegamos juntos, compartilhei com ele todos esses momentos. Sei a mentalidade que ele tem. Um cara obcecado por fazer gol. Sempre está na mente dele que uma hora a bola vai sobrar. Caras que nascem com esse dom, a gente tem que aproveitar, e sempre tem que tentar fazer a bola chegar nele”, concluiu.

Gabigol simplesmente “acabou” com o jogo ao balançar as redes duas vezes. Além disso, ele participou diretamente da jogada do primeiro gol flamenguista, que foi de Arrascaeta.

O atacante, aliás, só tem contrato com o Rubro-Negro até o final da atual temporada e ainda não chegou a um acordo para renovar com a equipe. Em 2024, o atleta, afinal, soma sete gols e uma assistência em 34 partidas pelo time carioca.

