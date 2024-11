Lille x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Praticamente grudados na tabela da fase de Liga da Champions League, Lille e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (5), às 17h (de Brasília), pela quarta rodada do torneio continental. Vamos conferir, então, como chegam as equipes para este importante duelo, que ocorrerá no estádio Pierre-Mauroy, em Lille.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva pelo Max (streaming).

Como chega o Lille

O Lille não atua em La Liga, mas, se o fizesse, possivelmente estaria bem na tabela. Afinal, a equipe francesa venceu duas de suas três partidas na atual fase de liga. Os adversários? Real Madrid (1 a 0) e Atlético de Madrid (3 a 1).

Dessa forma, o time, que vem de oito jogos sem derrota na temporada, surge na 15ª posição da fase de Liga, com seis pontos. Se vencer, pode ficar bem próximo de avançar pelo menos aos 16 avos de final (que vai do nono ao 24º lugar).

Para esta partida, porém, o técnico Bruno Genésio conta com inúmeros desfalques. Rémy Cabella, Tiago Santos, Ismaily, Haraldsson e Ethan Mbappé estão lesionados e, por isso, não vão a campo nesta terça.

Com 12 gols em 17 jogos na temporada, o atacante Jonathan David é a principal esperança de gols do Lille. O canadense de 24 anos vem de quatro gols nas últimas três partidas.

Como chega a Juventus

O técnico Thiago Motta ganhou uma boa sobrevida no último fim de semana, quando a Juventus se desvencilhou da má fase e venceu a Udinese por 2 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. A equipe do ítalo-brasileiro, porém, vem de derrota na Champions: 1 a 0 para o Stuttgart em pleno Allianz Stadium, em Turím.

Assim, a Velha Senhora aparece em 14º, com seis pontos, mas saldo superior ao Lille (2 a 1). Antes, vencera RB Leipzig e PSV nas partidas iniciais da Liga dos Campeões.

Os principais desfalques da Juve são brasileiros. Afinal, o zagueiro Bremer está se recuperando de grave lesão no joelho e o lateral-direito (que também joga de zagueiro) Danilo está suspenso por cartão vermelho contra o Stuttgart. Nico González, Milik e Pogba também estão fora de ação.

Lille x Juventus

4ª rodada da fase de Liga da Champions League 2024/25

Data e horário: terça-feira, 5/11/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)

Lille: Chevalier; Meunier, Diakite, Mandi e Gudmundsson; André, Mukau, Zhegrova, Gomes e Sahraoui; Jonathan David. Técnico: Bruno Genesio

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti e Cambiasso; Locatelli, McKennie, Weah, Koopmeiners e Chico Conceição; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta

Árbitro: Irfan Peljto (BOS)

Auxiliares: Senad Ibrisimbegovic (BOS) e Davor Beljo (BOS)

VAR: Dennis Johan Higler (HOL)

