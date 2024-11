Em partida no Peru, jogador morre após ser atingido por raio

Uma tragédia ocorreu em partida de competição amadora na cidade de Huancayo, no Peru. Durante jogo disputado no último fim de semana entre Juventud Bellavista e Família Chocca, o zagueiro José Hugo de la Cruz Meza morreu após ser atingido por um raio.

O confronto no Estádio Coto Coto estava ainda na primeira etapa quando a forte chuva que caía na região forçou a paralisação do mesmo por questões de segurança. Porém, no momento que os atletas se encaminhavam para os vestiários, um forte raio caiu e, de imediato, diversos atletas foram ao solo.

Além da morte do defensor de 39 anos que aconteceu de imediato, outros sete jogadores foram encaminhados ao hospital mais próximo. Dentre eles, quem tem o quadro clínico mais delicado é o goleiro Juan Choca Llacta em razão de queimaduras severas. Os demais estão em caráter de observação, mas, inicialmente, não correm maiores riscos.

Toda a situação foi registrada através da transmissão ao vivo que ocorria pelo canal ‘Onda Deportiva’. Desse modo, as imagens do momento trágico foram captadas na íntegra e vem circulando rapidamente nas redes sociais.