Flamengo bate recorde de público nesta edição da Copa do Brasil

O Flamengo atingiu um novo recorde de público no Maracanã nesta edição da Copa do Brasil na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético Mineiro na primeira partida da final da competição no domingo (3). Agora, o Rubro-Negro tem os três maiores públicos desta edição. Ao todo, foram 61.305 pagantes e 67.459 presentes no estádio.

Além disso, o Flamengo também bateu outro recorde na partida. O clube carioca teve R$ 15.692.580 de renda bruta. Esse é o maior valor arrecadado na temporada no futebol brasileiro. Antes, a maior renda havia acontecido na partida entre São Paulo e Botafogo, no Morumbis, pelas quartas de final da Libertadores.

Nas dez partidas com maiores rendas, o Flamengo aparece outras quatro vezes em seguida: Em quinto, na partida contra o Criciúma pelo Brasileirão, com o valor de R$ 6.601.898. A equipe venceu por 2 a 1. Na sequência, na goleada por 4 a 0 em cima do Audax na Arena da Amazônia, pelo Campeonato Carioca, com renda de R$ 6.574.690.

Em sétimo, no duelo entre as duas maiores torcidas do país, Flamengo e Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã, o arrecadado foi de R$ 6.405.065. O Rubro-Negro venceu por 1 a 0. Por fim, em oitavo, na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa pelo Estadual, o valor foi de R$ 5.902.110. No entanto, o Flamengo não era o mandante deste jogo.

O próximo compromisso do Rubro-Negro é contra o Cruzeiro, na quarta-feira (6), pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, portanto, será na Arena Independência.

