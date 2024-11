Arsenal anuncia saída de Edu Gaspar

O Arsenal anunciou, nesta segunda-feira (5), a saída imediata do diretor esportivo Edu Gaspar, que estava no clube há cinco anos e meio. Assim, o brasileiro está com o caminho livre para rumar ao Nottingham Forest. Nesta temporada, o Nottingham Forest faz uma campanha surpreendente na Premier League, ocupando, até o momento, o terceiro lugar da tabela.

Em sua despedida, Edu revelou que foi uma decisão muito complicada e agradeceu aos Gunners pela oportunidade.

“Esta foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar. O Arsenal me deu a oportunidade de trabalhar com tantas pessoas fantásticas e a possibilidade de fazer parte de algo tão especial na história do clube. Tem sido uma trajetória especial e agradeço pelo apoio que me deram. Adorei trabalhar com tantos colegas fantásticos das equipes masculina, feminina e da academia, especialmente com o Mikel (Arteta), que se tornou um grande amigo. Mas, chegou o momento de procurar um desafio diferente. Ou seja, o Arsenal ficará sempre no meu coração. Desejo ao clube e aos seus torcedores apenas coisas boas e tudo de bom”, disse.

Como jogador, Edu fez parte dos ‘invencíveis’ de 2003/04, época em que o Arsenal ganhou o último título da Premier League de forma invicta. Em 2019, ele chegou ao clube londrino para exercer o cargo de diretor técnico, contratando Mikel Arteta, em dezembro desse ano, para o lugar de Unai Emery.

Além disso, no final de 2022, o Edu Gaspar mudou de funções e tornou-se no primeiro diretor esportivo da história do Arsenal.

