Antes criticado, Wesley dá volta por cima no Flamengo: ‘Cabeça no lugar’

Wesley desempenhou um papel crucial no gol inaugural do Flamengo na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, neste domingo (3), na partida de ida das finais da Copa do Brasil. Isso demonstra a “virada de chave” do lateral-direito, que quase deixou o clube na última janela de transferências.

O Flamengo negociou a venda do lateral-direito com a Atalanta (ITA) em agosto. A transação poderia render 20 milhões de euros (mais de R$ 120 milhões na cotação da época), mas melou. Wesley contou que quis sair, mas celebrou atual momento.

“Não trocaria (o momento no Flamengo). No começo, confesso que eu queria muito ir. Acho que é mais pela fase, porque eu não estava conseguindo render. Então eu falei: “Acho que chegou o momento (de sair)”. Mas Deus sabe de todas as coisas, se não foi para mim naquele momento, era para eu viver isso tudo, para que eu possa ser mais valorizado. Acredito muito nisso, e hoje estou muito feliz”, disse o jogador.

Antes criticado, Wesley tem recebido elogios por parte da torcida do Flamengo. Sobre a melhora no desempenho, o lateral revelou que vem trabalhando de forma particular para aumentar o nível físico e técnico.

“A virada de chave foi a minha família. Eu estava em casa, pensando: “O que está acontecendo na minha vida?”. Eu cheguei como revelação e fui caindo de nível. Tive problemas extracampo, mas botei a cabeça no lugar. Conversei com minha família, com meu empresário, e a gente foi atrás de fisioterapeuta para melhorar meu desempenho e físico, e de analista de desempenho”, contou o jogador do Fla.

Elogios de Filipe Luís

Após a vitória no último domingo, o técnico Filipe Luís destacou as características de Wesley. Além disso, revelou que a o lateral foi descoberto por Jorge Sampaoli.

“Eu vejo o que o jogador tem de característica. O Wesley tem umas características que oferecem muito para a equipe, tanto ofensiva como defensivamente. Ele tem características diferentes do que o Ayrton, do que o Alex, do que o Varela e são características que a gente tem que potencializar dependendo do jogo. Dando funções para ele para que ele possa explorar cada vez mais”, iniciou Filipe.

“Agora, o Wesley é um descobrimento e uma aposta total do Sampaoli, ele tem todo o mérito e ele fez o Wesley evoluir muito. Pegou ele da base, deu toda a confiança e o Wesley hoje é o jogador que é pelo Sampaoli. Dou todo o mérito, porque eu vi o Sampaoli ensinar e ter muito carinho com ele. Eu não vejo, por exemplo, limite no crescimento. Ele tem todo o nível para um dia jogar no time grande da Europa, tem o nível para um dia poder estar na Seleção Brasileira. O que vai depender dele é a cabeça, se ele vai querer continuar aprendendo e evoluindo ou se ele vai se acomodar e eu acredito que ele não vai se acomodar, que ele vai querer continuar evoluindo”, concluiu o treinador.

