Igor Jesus, do Botafogo ‘ignora’ proposta milionária do West Ham

Igor Jesus, um dos destaques do Botafogo nesta reta final de temporada, começou a chamar atenção de clubes de fora do Brasil. Dessa forma, o West Ham, da Inglaterra, sinalizou o interesse em fazer uma proposta de 30 milhões de libras, ou seja, algo em torno de R$ 225 milhões pelo jogador. No entanto, o atacante ”ignorou” a situação.

De acordo com o ”ge”, Igor Jesus não procurou saber detalhes do interesse do clube inglês, pois está focado na briga pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

O atacante chegou ao Alvinegro na última janela de transferências, mas logo se destacou com boas atuações pela equipe carioca e se tornou uma das peças indispensáveis de Artur Jorge. Além disso, Igor Jesus também chamou a atenção de Dorival Júnior e vem acumulando sua segunda convocação seguida para defender a Seleção Brasileira. Ele marcou seu primeiro gol com a amarelinha logo na primeira partida – que já começou como titular, contra o Chile, na última Data Fifa.

Pelo Botafogo, o atacante soma 22 partidas, oito gols e quatro assistências. Igor Jesus é um dos principais nomes da equipe na busca pelo Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. O Alvinegro é líder do Brasileirão e está na final da competição internacional pela primeira vez na história.

Dessa forma, outros clubes devem começar a demonstrar interesse na contratação pelo jogador. Vale lembrar que antes mesmo de Igor Jesus fazer sua estreia pelo time alvinegro, John Textor não aceitou uma oferta do futebol árabe pelo atacante.

