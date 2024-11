Liverpool x Bayer Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Champions 2024/25. Nesta terça-feira (5), Liverpool e Bayer Leverkusen se enfrentam às 17h (de Brasília), em Anfield, pela quarta rodada da fase de liga da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Max (streaming).

Como chega o Liverpool

Vice-líder da fase de liga da Champions, com 100% de aproveitamento. Ao todo, os Reds têm três vitórias em três jogos e estão com os mesmos nove pontos do líder Aston Villa, que leva vantagem no saldo de gols (6 a 5).

Além disso, o Liverpool foi o único clube que briga na parte de cima da tabela da Premier League que venceu seu compromisso na última rodada da competição. Assim, a equipe assumiu a liderança isolada após a vitória por 2 a 1 sobre o Brighton, em Anfield.

No entanto, os Reds terão uma baixa importante de última hora. Isto porque o zagueiro Konaté, que se machucou durante a partida do fim de semana contra o Brighton, vai desfalcar o time nesta terça-feira. Assim, o francês se junta a Alisson, Elliott, Chiesa e Diogo Jota no departamento médico do clube.

A boa notícia é que Mohamed Salah está confirmado entre os titulares.

Como chega o Bayer Leverkusen

Por outro lado, o Leverkusen também está invicto nesta fase de liga da Champions, mas vem de um empate por 1 a 1 diante do Brest, fora de casa, no último compromisso na competição.

Contudo, o técnico Xabi Alonso também teve uma baixa de última hora na equipe. O lateral Nordi Mukiele machucou a coxa no empate com o Stuttgart e deve desfalcar o time alemão até o final de novembro. Assim, ele se junta a Amine Adli e Jeanuel Belocian como desfalques por lesão.

Por fim, Martin Terrier aparece como dúvida para a partida.

Liverpool x Bayer Leverkusen

4ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data e horário: terça-feira, 05/11/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool (ING).

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van DIjk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Gakpo; Darwin Núñez. Técnico: Arne Slot.

Bayer Leverkusen: Hrádecky; Hincapié, Jonathan Tah e Tapsoba; Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Robert Andrich e Grimaldo; Florian Wirtz, Martin Terrier (Arthur) e Victor Boniface. Técnico: Xabi Alonso.

Árbitro: Danny Makkelie (HOL).

VAR: Rob Dieperink (HOL).

