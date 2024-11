Sporting x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Sporting e Manchester City fazem um jogo que promete muito nesta terça-feira, 5/11, pela Champions. Às 17h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, os times se enfrentam pela quarta rodada. Ambos estão no G8, o que significa vaga direta às oitavas de final, e quem vencer seguirá no grupo que, ao fim da fase de grupos, avança diretamente para essa fase. Além disso, teremos um confronto interessante entre os técnicos. Rúben Amorim, que brilha no Campeonato Português, fará seu último jogo no comando do Sporting, pois foi contratado pelo Manchester United. E o City conta com um dos tops do mundo, Pep Guardiola

Além disso, de um lado estará Gyokeres, artilheiro do Sporting, com 16 gols em dez rodadas do Português. Do outro, no City, está Haaland, um goleador que dispensa comentários e artilheiro da Premier League com 11 gols. E goleador do Inglês nas duas temporadas). Na tabela da fase de grupos, que conta com 36 times, o City ocupa a terceira posição, com 7 pontos, saldo de 9 e uma defesa intransponível, já que não levou gols. O Sporting, por sua vez, é o quarto colocado, com os mesmos 7 pontos e está invicto, mas com saldo de 4 gols.

Onde assistir

Os canais MAX e Space transmitem a partir das 17h (de Brasília).

Como está o Sporting

Neste jogo, que será o último de Rúben Amorim à frente do Sporting na Champions, ele espera manter a excelente fase do campeão português neste início de temporada. O time lidera a Liga de Portugal com uma campanha perfeita (dez jogos, dez vitórias) e na Champions venceu o Lille (2 a 0 em casa) e o Sturm Graz (2 a 0 fora), além de empatar com o PSV, na Holanda (1 a 1).

Amorim, que se negou a falar em inglês quando solicitado por um repórter britânico, por carinho aos portugueses, teve um desfalque importante de última hora. O zagueiro Gonçalo Inácio sentiu uma lesão, não treinou e deve ser substituído por Matheus Reis. No mais, Amorim contará com força máxima no ataque, com Trincão, Gyokeres e Pote.

Como está o Manchester City

O City entra em campo com o sinal amarelo ligado. Afinal, nas últimas duas partidas, não teve sucesso. No meio da semana passada, foi eliminado pelo Tottenham nas oitavas da Copa da Liga Inglesa (a terceira em importância no país), por 2 a 1. No fim de semana, perdeu para o Bournemouth na Premier League, o que resultou na perda da invencibilidade na competição e da liderança, agora nas mãos do Liverpool. Portanto, uma nova derrota, que seria a terceira seguida, representaria um fracasso inédito para um time que é uma das potências dos últimos anos.

Como é quase impossível prever a escalação do City, já que Guardiola frequentemente altera suas escolhas, o que se pode afirmar é que ele não contará com os zagueiros Rúben Dias e Stones e o atacante Grealish, todos machucados. Em compensação, ele tem boas notícias, pois o zagueiro Walker e os atacantes Savinho, Doku, além do astro De Bruyne, estão recuperados.

SPORTING X MANCHESTER CITY

4ª Rodada da fase de liga das Champions

Data e horário: 5/11/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Esdtádio José Alvalade, Lisboa (POR)

SPORTING: Franco Israel; Matheus Reis, Diomande, Debast; Quenda, Daniel Braganca, Hjulmand e Maxi Araújo; Trincão, Gyokeres e Pedro ‘Pote’ Goncalves. Técnico: Rúben Amorim

MANCHESTER CITY: Ederson; Lewis, Akanji, Ake e Gvardiol; Bernardo Silva, Kovacic e Gundogan; Doku, Haaland e Mateus Nunes. Técnico: Pep Guardiola

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Auxiliares: Jan Seidel e Rafael Foltyn (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

