Jorge Jesus confirma lesão e estipula prazo para retorno de Neymar

O técnico Jorge Jesus confirmou a lesão de Neymar e afirmou que o brasileiro deve ficar afastado dos gramados por pelo menos duas semanas. O camisa 10 disputou sua segunda partida com a camisa do Al-Hilal desde que retornou de uma cirurgia no joelho esquerdo, nesta segunda-feira (4), mas ficou em campo apenas 28 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Esteghlal, pela Champions da Ásia.

Apesar da informação do treinador português, Neymar ainda vai passar por exames mais detalhados para confirmar o problema na perna direita do craque.

“Ele voltou a participar das partidas um ano depois da lesão. Acredito que a lesão muscular do Neymar deve exigir duas semanas. Esse é o período mínimo que veremos após o exame médico”, disse Jorge Jesus em entrevista coletiva após a partida.

