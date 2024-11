Premier League: Fulham vence Brentford em virada épica

Em um jogo emocionante em Londres, o Fulham venceu o Brentford por 2 a 1, de virada, no Craven Cottage, na partida de encerramento da 10ª rodada da Premier League, com dois gols marcados já nos acréscimos. Harry Wilson, com gols aos 47 e 52 minutos da etapa derradeira, foi o grande destaque da partida nesta segunda-feira (4).

Dessa maneira, o Fulham encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer na Premier League, e subiu para a 12ª posição, com 13 pontos. Por outro lado, o Brentford deixou escapar um resultado importante na competição e segue com 14 pontos, em 13º.

O jogo

O Fulham começou melhor e criou boas chances de abrir o placar, especialmente com Reis Nelson e Emile Smith-Rowe. No entanto, quem saiu na frente foi o Brentford, aos 24 minutos, com um belo gol de fora da área de Vitaly Janelt.

No segundo tempo, teve 71% de posse de bola e finalizou 17 vezes, contra apenas três do Brentford. Porém, o gol parecia não chegar. Até que, nos acréscimos, uma virada improvável aconteceu. Aos 47 minutos, Harry Wilson aproveitou um cruzamento de Adama Traoré e finalizou com precisão para deixar tudo igual.

Dessa maneira, a emoção não parou por aí. Isto porque, com sete de acréscimo, Wilson brilhou de novo e garantiu a vitória do Fulham, levando os torcedores no Craven Cottage ao delírio.

Jogos 10ª rodada – Premier League

Sábado (03/11)

Newcastle 1 x 0 Arsenal

Liverpool 2 x 1 Brighton

Ipswich Town 1 x 1 Leicester City

Bournemouth 2 x 1 Manchester City

Southampton 1 x 0 Everton

Notingham Forest 3 x 0 West Ham

Wolves 2 x 2 Aston Villa

Domingo (04/11)

Tottenham 4 x 1 Aston Villa

Manchester United 1 x 1 Chelsea

Segunda-feira (05/11)

Fulham 2×1 Brentford

