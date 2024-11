Real Madrid x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Champions 2024/25. Nesta terça-feira (5), Real Madrid e Milan se enfrentam às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela quarta rodada da fase de liga da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), TNT e Max (streaming).

Como chega o Real Madrid

O clube merengue não vive seu melhor momento na temporada, mas vai em busca de mais uma vitória na Champions para seguir como um dos favoritos ao título europeu. O Real Madrid venceu o Stuttgart na estreia por 3 a 1, perdeu para o Lille por 1 a 0, fora de casa, e bateu o Borussia Dortmund por 5 a 2, de virada, com direito a hat-trick de Vini Jr.

Dessa maneira, a expectativa é que Carlo Ancelotti repita o time titular dos últimos compromissos. A boa notícia fica por conta do retorno de Rodrygo, recuperado de lesão. No entanto, o brasileiro deve começar a partida no banco de reservas. Assim, Luka Modric deve começar entre os titulares.

Além disso, Dani Carvajal, Thibaut Courtois e David Alaba, lesionados, seguem fora de combate.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan vive um processo de reestruturação sob o comando do técnico Paulo Fonseca. Após perder as duas primeiras rodadas, o time italiano conquistou a primeira vitória nesta fase de liga da Champions no último jogo e precisa de mais um resultado positivo para entrar na zona de classificação para a próxima fase.

Além disso, o técnico Paulo Fonseca, durante entrevista coletiva na véspera da partida, confirmou que o atacante Rafael Leão será titular no Santiago Bernabéu.

Por fim, Luka Jovic, Matteo Gabbia, Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi, por questões físicas, não estão disponíveis para o jogo desta terça-feira.

Real Madrid x Milan

4ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data e horário: terça-feira, 05/11/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

Real Madrid: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militão, Antonio Rudiger e Ferland Mendy; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Luka Modric e Jude Bellingham; Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Milan: Mike Maignan; Emerson Royal, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernández; Rubens Loftus-Cheek, Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders; Christian Pulisic, Rafael Leão e Álvaro Morata (Tammy Abraham). Técnico: Paulo Fonseca.

Árbitro: Slavko Vinčić (SVN).

VAR: Pol van Boekel (NED).

