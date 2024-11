Santos busca renovação com Brazão em meio a sondagens

O goleiro Gabriel Brazão, um dos destaques do Santos ao longo da Série B, é alvo de sondagens européias para 2025. Em resposta as especulações, o Peixe já trabalha para tentar ampliar o contrato do arqueiro.

Brazão tem contrato com o alvinegro praiano até 2026 e o clube já iniciou as conversas para a renovação. Entrentato, de acordo com o Uol Esporte, por conta das sondagens, as tratativas paralisaram.

Os grandes interessados no goleiro do Peixe são o Torino, da Itália, e o Eagle Football Holdings, grupo gerido pelo empresário norte-americano John Textor, proprietário do Botafogo.

Brazão, de 24 anos, chegou ao Santos em abril deste ano, vindo da Inter de Milão. Antes, foi revelado pelas categorias de base do Cruzeiro. No alvinegro praiano assumiu a titularidade por conta da lesão de João Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.