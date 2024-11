Flamengo: Adriano Imperador manda recado para Gabigol

Após Gabigol brilhar na vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o ex-jogador Adriano Imperador mandou um recado para o camisa 99. Em seu perfil no Instagram, o ‘Didico’ fez elogios a fim de mostrar sua admiração pelo atacante rubro-negro.

Na publicação, Adriano exaltou a retomada de Gabigol e ao mesmo tempo fez um paralelo com momentos vividos por ele quando jogador.

“Fala, Gabi. Estou muito orgulhoso de você. Está dando a volta por cima depois de tantas coisas que você já passou. Eu também já passei e sei como é que é. Tenha força pois você é craque. Você é ídolo do Flamengo. Particularmente, eu adoro você. Tenha força. Que essa final aí, se papai do céu te abençoar, vai fazer muito mais. Beijão, estamos juntos”, declarou o ‘Didico’ no vídeo.

No último domingo, Gabigol fez dois gols e participou de outro na vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no Maracanã. As equipes fazem o segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil no próximo dia 10. O Rubro-Negro pode perder por até um gol que garante o pentacampeonato da competição. Enquanto isso, o Galo precisa vencer por três gols de diferença para garantir o título no tempo normal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.