Esposa de Vidal esteve em estádio antes de jogador ser denunciado

Esposa de Arturo Vidal, Sonia Isaza esteve no estádio do Colo-Colo horas antes do jogador cometer um suposto crime de agressão sexual. Ela acompanhou a vitória do time do volante chileno sobre o Club Deportes Iquique, no domingo (03). Posteriormente, o jogador, de 37 anos, se reuniu com outros atletas para comemorar o triunfo em um bar em Santiago.

A denúncia contra o ex-Flamengo aconteceu nesta segunda-feira (04), sendo efetuada por uma mulher que estaria na confraternização organizada pelos jogadores. Segundo o Ministério Público do Chile, “existe uma queixa de agressão sexual no bar, mas ninguém foi detido”. A denúncia também engloba outros atletas do Colo-Colo. O ex-volante do Flamengo já prestou depoimento à polícia.

Até o momento, Sonia, de 36 anos, ainda não se posicionou sobre a denúncia feita contra o seu marido, com quem mantém um relacionamento desde o fim de 2019. Com mais de 3,5 milhões de seguidores, ela é uma famosa influenciadora na Colômbia, seu país natal. A colombiana faz postagens fitness, além de ensaios sensuais.

Vidal retornou ao Colo-Colo no fim de janeiro, depois de uma rápida passagem pelo Athletico. Posteriormente, em fevereiro, ele teve uma apresentação com status de rei, com direito a coroa e helicóptero na chegada.

