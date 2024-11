Wellington sente lesão e não viaja com São Paulo para Salvador

O São Paulo tem um desfalque de última hora para o duelo contra o Bahia, na noite terça-feira (05), em Salvador. Na véspera do jogo, o lateral-esquerdo Wellington sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda e foi constado um edema. Com isso, o atleta não viajou para a capital baiana e ficou no CT da Barra Funda para realizar o tratamento.

Wellington era uma das opções de Zubeldía para iniciciar a partida contra o Esquadrão de Aço. Com a lesão, Jamal Lewis deve ser titular no confronto. Outra opção na posição é Patryck, que está recuperado e voltou a treinar com o grupo.

Entre novidades e desfalques, o São Paulo pode ter o retorno do volante Bobadilla. Alisson, que voltou a treinar só deve retornar aos gramados em 2025. Já no departamento médico estão Michel Araújo e Pablo Maia, ambos se recuperando de cirurgia, que seguem fora.

