Próxima adversária do Brasil, Venezuela anuncia sua convocação

A Venezuela anunciou nesta segunda-feira (04) a sua convocação para os jogos contra Brasil e Chile, pelas Eliminatórias da Copa, neste mês de novembro. O treinador Fernando Batista convocou seis jogadores que atuam no futebol brasileiro, cada um de uma equipe diferente.

A Venezuela convocou Nahuel Ferraresi, do São Paulo, Tomás Rincón, do Santos, José Martínez, do Corinthians, Jefferson Savarino, do Botafogo, Kervin Andrade, do Fortaleza, e Yefferson Soteldo, do Grêmio.

A partida entre Brasil e Venezuela acontece no dia 14 de novembro, às 18h, em Maturin. Na última sexta-feira (01), Dorival Júnior anunciou a convocação brasileira, que teve Murillo, do Notingham Forest como novidade.

A Venezuela ocupa a oitava colocação das Eliminatórias, com 11 pontos. O Brasil está cinco pontos na frente, com 16, na quarta colocação.

