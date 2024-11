Polivalente, Lima supera críticas e tem se firmado como titular do Fluminense

Desde a chegada de Mano Menezes ao Fluminense, um jogador ganhou a confiança do treinador e tem se firmado entre os titulares. Trata-se de Lima, que tem esbanjado aplicação tática e polivalência, afastando de vez as críticas da torcida com muita dedicação dentro e fora de campo. Na visão do comandante, o meio-campista está entre os atletas subvalorizados no futebol brasileiro.

“Existem jogadores supervalorizados no futebol brasileiro e outros subvalorizados. Lima está entre os subvalorizados. Ele faz corretamente quase tudo que pedimos. Se você o coloca na ponta, sabe fechar para fazer um bom meio e tem qualidade. Define bem, passa bem, domina bem. Se colocá-lo como volante, como fizemos hoje (contra o Flamengo), porque controlávamos o jogo naquele momento e tínhamos volume para usar um meia como volante, ele também faz bem”, disse.

Dessa forma, nas últimas quatro partidas, o jogador assumiu a titularidade com a ausência de Kevin Serna, que teve uma lesão muscular, e tem dado conta do recado. Sendo que nas últimas duas, diante de Vitória e Grêmio, atuou durante os 90 minutos (contra o Tricolor deixou o campo nos acréscimos). Inclusive, estufou a rede no clássico com o Flamengo, no Maracanã, sendo essencial naquele triunfo por 2 a 0.

Além disso, tem pisado mais na área e finalizado com frequência. Diante do Vitória, em Salvador, acertou a trave da meta de Lucas Arcanjo, enquanto contra o Athletico-PR teve um gol anulado, no Rio de Janeiro. Ainda diante do Leão da Barra, o jogador se envolveu em uma disputa de bola com Matheuzinho na área, entretanto o árbitro Flávio Rodrigues de Souza assinalou um pênalti controverso, que lhe gerou um afastamento pela CBF.

Polivalência e dedicação em campo

O atleta mostrou em campo versatilidade ao também atuar como ponta e dar equilíbrio ao setor. Contra o Grêmio, na última sexta-feira (1), Mano optou por recolocar Keno entre os titulares, porém deslocou Lima para sua posição de origem, no meio de campo ao lado de Paulo Henrique Ganso.

“É um profissional que trabalha todos os dias do mesmo jeito, não tem treino ruim, não tem dia ruim, está sempre aí se dedicando, faz a função por dentro, faz a função na beirada. Aqui se estabeleceu, eu ouço e leio de vez em quando que o Lima jogar como extremo é defensivo. Lima jogar como extremo é uma composição melhor de meio campo, nosso time fica mais próximo, nosso time tem uma entrada do jogador da beirada para dentro, que se junta com o Ganso e ajuda muito a equipe”, analisou Mano.

“O Ganso precisa da proximidade desse jogador, às vezes. O Ganso não é um jogador que transpõe o adversário, ele não é um jogador que carrega a bola para transportar a bola. Então, ele precisa de passe seguro, e Lima ao sair de lá da beirada. E criar uma dúvida para o adversário para receber a bola entre as linhas ajuda muito para que a gente possa qualificar o jogo” analisou.

Na próxima partida, contra o Internacional, o Fluminense terá seis atletas suspensos. Com a ausência do camisa 10, a tendência é que Lima assuma o papel de meia para municiar o setor ofensivo e tenha, mais uma vez, um papel tático importante no esquema proposto pelo treinador.

O meio-campista, aliás, está bem perto de igualar sua temporada mais artilheira pelo Tricolor. Afinal, já estufou a rede em seis oportunidades, sendo que marcou sete em 2023. Isso com uma quantidade de jogos bem menor: 45 X 66. Restam seis rodadas para a equipe se livrar da queda, e o camisa 45 tem se mostrado uma peça essencial nesse conjunto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.