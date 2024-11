Bruno Henrique é alvo de investigação de manipulação de resultados

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, se tornou alvo de investigações de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga manipulação de jogos no Campeonato Brasileiro. O jogador vem sendo investigado por ter sido expulso no duelo contra o Santos, para beneficiar apostadores. O embate aconteceu no dia 1° de novembro de 2023.

Mais de 50 policiais federais cumprem, na manhã desta terça-feira (05/11), 12 mandados de busca e apreensão. Aliás, entre os endereços listados pela polícia, estão o Ninho do Urubu, CT do Flamengo, a Gávea, sede social do clube, e a casa do jogador na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Bruno Henrique estava em sua casa, quando recebeu a abordagem policial.

Além de Bruno Henrique, o irmão do jogador, Wander Nunes Pinto Junior; a cunhada dele, Ludymilla Araujo Lima; e a prima, Poliana Ester Nunes Cardoso também estão sendo investigados. Por fim, outras cinco pessoas que residem em Belo Horizonte, cidade natal do atacante do Flamengo, também estão na lista de alvos.

O lance de Bruno Henrique que gerou polêmica

Durante a partida entre Santos e Flamengo, no Mané Garrincha, onde o Peixe venceu por 2 a 1, Bruno Henrique levou cartão amarelo aos 50 minutos do segundo tempo. O atacante não concordou com a advertência, reclamou de forma acintosa e acabou expulso pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul.

“Informo que expulsei por decorrência do cartão vermelho direto, o atleta nº 27 da equipe c. r. Flamengo, o sr. Bruno Henrique Pinto, por me ofender com as seguintes palavras: “Você é um merda”, com o dedo em riste em direção ao meu rosto, após a marcação de uma falta e também após ter sido advertido com cartão amarelo. Após ser expulso, o atleta veio em minha direção, sendo contido pelos seus companheiros. Informo que me senti ofendido’, escreveu Rodrigo Kein, em súmula.

Início das investigações

A investigação teve início a partir de um relatório da IBIA (Internacional Betting Integrity Association). Aliás, a mesma entidade também investiga o ex-jogador do Flameng Lucas Paquetá.

Assim, a entidade, junto com outras três empresas, percebeu um volume fora do comum em apostas para Bruno Henrique receber contra o Santos. Aliás, de acordo com o relatório, as apostas teriam sido realizadas por amigos e familiares do atleta.

Bruno Henrique não jogou contra o Atlético-MG, no final de semana, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Ele foi expulso contra o Corinthians, na semifinal. Contudo, o jogador está na lista de relacionados e embarca com a delegação nesta terça-feira para Belo Horizonte, onde o Rubro-Negro encara o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Até aqui, o clube da Gávea não se pronunciou sobre a operação da PF. Assim, o atleta segue como opção do técnico Filipe Luís para a partida no Mineirão.

